Beursblik: Nvidia laat zien dat AI geen hype is

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De halfgeleider-aandelen ASMI, Besi en ASML stijgen donderdag 5 tot 8 procent, nadat Nvidia woensdag nabeurs een verbluffend sterke omzetverwachting bekendmaakte, die aantoont dat de hype rond AI-programma's meer is dan alleen een hype. "Ik schrijf nu al vijf jaar dat AI een aanjager kan zijn voor groei in de sector", zei analist Marc Hesselink van ING. "Nvidia laat nu zien dat dit echt zo is." Daarbij kan worden aangetekend dat het woensdag al best een "rode dag" was voor de beurs, en ook voor de halfgeleideraandelen, en dat de koerswinst van donderdag deels een herstel is van dat verlies. Toch zijn de nieuwe omzetverwachtingen van Nvidia duidelijk goed nieuws. "Ze zijn ook niet gewoon beter dan verwacht, maar echt super veel beter dan verwacht", zei Hesselink. "En dat is wel uitzonderlijk." Er is natuurlijk een hype-effect rond AI, dat wordt versterkt door het recente lawaai rond ChatGPT. Maar nu blijkt dat er ook echt chips nodig zijn voor de extra rekenkracht en datacenters die AI-programma's vergen en dat bedrijven zoals TSMC en Nvidia apparatuur nodig hebben is om die chips te maken. Zoals gewoonlijk zijn het techbedrijven met hyperschaal zoals Google en Microsoft die de nieuwe toepassing aanjagen. Overigens zit de halfgeleidersector in een downtrend en dan is zulk nieuws een belangrijke steun. Hesselink verwacht dat de groei-impact van AI meer dan één kwartaal zal aanhouden. "We zitten natuurlijk nog maar aan het begin." Tegelijkertijd verwacht hij niet dat andere bedrijven hun verwachtingen nu enorm gaan bijstellen. "TSMC heeft laten weten dat ze weinig gaan investeren dit jaar en ik verwacht dat dat zo blijft. En een bedrijf als ASML is al geheel volgeboekt, dus meer vraag zal ook daar geen enorme 'swings' geven." De kwartaalupdate, en dan vooral de outlook die Nvidia daarbij gaf, is “heel goed voor het sentiment in de chipmarkt”, vindt ook analist Michael Roeg van Degroof Petercam. De koersen van ASMI, ASML en Besi zitten al langere tijd goed in de lift, mede dankzij de kansen die AI biedt, en die goede prestaties kregen met de kwartaalupdate van Nvidia volgens Roeg een bevestiging. “Kortom, goed voor de chipmarkt als geheel, fantastisch nieuws voor Nvidia en misschien ook voor toeleverancier TSMC, maar dat betekent nog geen herstel van de geheugenmarkt”, aldus Roeg. En het betekent ook dat TSMC nu niet ineens heel veel nieuwe machines gaat bestellen, voegde de analist toe. ASMI steeg donderdag 8,5 procent, ASML 5,4 procent en Besi 7,8 procent. Nvidia lijkt vanmiddag 25 procent hoger te openen na de verrassend sterke update woensdag nabeurs. Bron: ABM Financial News

