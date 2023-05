ING verhoogt koersdoel Brunel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Brunel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Brunel verhoogd van 17,75 naar 19,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING verhoogde de taxaties voor de detacheerder na goed ontvangen resultaten over het eerste kwartaal, die volgens ING ook een robuuste outlook toonden. Het aandeel Brunel blijft ook op de favorietenlijst van ING staan, mede omdat de bank van mening is dat het aandeel Brunel sterk is ondergewaardeerd. ING verwacht dat Brunel goed kan profiteren van het herstel in Duitsland en de doorberekening van looninflatie, en ziet een sterke groei bij Global Energy, dat aan het begin staat van de cyclus. Het aandeel Brunel noteerde woensdag op een rood Damrak 1,6 procent hoger op 11,78 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.