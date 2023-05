Honeywell en Arcadis bundelen krachten om kantoren energiezuiniger te maken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Honeywell en Arcadis hebben woensdagochtend een samenwerking aangekondigd om de tools en diensten te leveren die het energieverbruik en de CO2-uitstoot in kantoorgebouwen over de hele wereld helpen optimaliseren. Dit bleek woensdag uit een persbericht, waarin geen financiële details werden vermeld. Met een initiële focus op vijf projecten op verschillende locaties over de hele wereld, zullen de bedrijven gezamenlijk een reeks totaaloplossingen aanbieden om klanten te helpen sneller vooruitgang te boeken in de richting van hun CO2-reductiedoelstellingen. De relatie tussen Honeywell en Arcadis is niet exclusief en beide bedrijven verwachten aanvullende samenwerkingen toe te voegen om hun aanbod op dit gebied te verbeteren. "De kracht van Arcadis is ons vermogen om klanten te helpen identificeren waar verandering de meeste impact kan hebben in hun organisatie als het gaat om hun energieverbruik en ecologische voetafdruk", zegt Alan Brookes, CEO van Arcadis, in een toelichting. "Door samen te werken met Honeywell kunnen we dat inzicht gebruiken en een end-to-end service bieden, van planning tot uitvoering en doorlopend onderhoud, zodat klanten het energieverbruik binnen hun gebouwen portfolio kunnen verminderen en de waarde van hun investering kunnen aantonen aan de belangrijkste belanghebbenden." ABM Financial News

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.