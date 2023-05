(ABM FN-Dow Jones) Aegon is het jaar goed gestart om de strategische en financiële doelstellingen te behalen, ondanks de volatiele markten. Dat bleek woensdag tijdens een update over het eerste kwartaal van 2023.

Zoals eerder is aangekondigd, heeft Aegon zijn rapportage in het eerste en derde kwartaal van het jaar gewijzigd in een zogeheten trading update, waarin de nadruk ligt op een aantal kerncijfers, waaronder de operationele kapitaalgeneratie en de kapitaalpositie. Aegon publiceert de halfjaar- en jaarcijfers in lijn met de rapportage door ASR.

De operationele kapitaal generatie vóór financierings- en operationele kosten van de holding steeg met 5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 tot 292 miljoen euro. Dit is te danken aan groei, betere verzekeringsresultaten en lagere kosten, aldus Aegon. Hier werd 240 miljoen euro verwacht door de analisten.

Na aftrek van kosten van de holding was dit 227 miljoen euro, waar analisten verwachtten dat dit 179 miljoen euro zou zijn.

De kapitaalratio’s van de drie belangrijkste onderdelen bleven gehandhaafd boven de operationele niveaus. De solvency II ratio voor de groep steeg tot 210 procent, licht beter dan de verwachting van 209 procent.

Door de inkoop van aandelen in verband met het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro is het liquide kapitaal op de holding gedaald tot 1,4 miljard euro, waarmee het in de bovenste helft van de operationele bandbreedte ligt.

Verder ligt het bedrijf naar eigen zeggen op schema om de transactie af te ronden voor het combineren van Aegon's Nederlandse activiteiten met ASR in de tweede helft van 2023.

"Aegon is het jaar goed begonnen. We hebben in het eerste kwartaal sterke commerciële groei laten zien en hebben vooruitgang geboekt met onze strategische prioriteiten. Ik ben blij met de vorderingen die we maken ondanks aanhoudende volatiliteit op de financiële markten", zei Topman Lard Friese woensdag in een toelichting op de cijfers.

"In het licht van onze sterke kapitaalpositie en onze verbeterde operationele performance, zoals blijkt uit de groei van onze operationele kapitaalgeneratie, heb ik er vertrouwen in dat we onze strategische doelstellingen en de voor 2023 afgegeven financiële verwachtingen zullen realiseren", voegde de CEO toe.

Op 22 juni houdt Aegon een beleggersdag en zal dan een update geven over de strategische plannen en middellange termijn financiële doelstellingen.