Jefferies verhoogt koersdoel ING maar verlaagt dat van ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Jefferies heeft maandag het koersdoel voor ING verhoogd met een dubbeltje naar 16,80 euro, bij handhaving van het koopadvies, terwijl ABN AMRO juist een koersdoelverlaging aan de broek kreeg van 17,00 euro naar 15,50 euro. Het Houden advies voor ABN AMRO bleef wel intact. De zakenbank stelde dat beide banken afgelopen week sterke kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, waarbij de winsten fors hoger uitvielen dan de verwachtingen, terwijl de voorzieningen voor slechte leningen meevielen. Voor de komende jaren stelde Jefferies dan ook de taxaties voor de winst per aandeel voor beide banken opwaarts bij. Jefferies is momenteel meer gecharmeerd van ING, omdat het aandeel ABN AMRO sinds oktober al een 'outperformance' heeft laten zien ten opzichte van ING, met een stijging van 56 procent ten opzichte van 37 procent voor ING. Daarnaast verwachten de analisten dat ING in de periode 2023 tot en met 2025 de markt positief kan verrassen met zijn winstcijfers. Voor ABN AMRO denkt Jefferies juist dat analisten iets te positief zijn, waardoor een negatieve verrassing op de loer ligt. ING heeft tot slot volgens de zakenbank de komende maanden de wind in de rug door de start van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Het aandeel ING sloot vrijdag in Amsterdam 1,7 procent hoger op 11,69 euro, terwijl ABN AMRO nipt lager eindigde op 13,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.