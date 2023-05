Jaarvergadering Universal Music stemt in met bonus topman Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens de jaarvergadering van Universal Music Group kreeg de herbenoeming van Anna Jones als niet-uitvoerend bestuurder onvoldoende stemmen, terwijl wel werd ingestemd met de beloning voor CEO Lucian Grainge. Dit bleek donderdag. De bestuurstermijn van Jones eindigt op de jaarvergadering in 2024. Wel gingen de aandeelhouders akkoord met de herbenoeming van CEO en uitvoerend bestuurder Lucian Grainge tot 1 mei 2028 en de herbenoeming van de niet-uitvoerende bestuurders Sherry Lansing en Luc van Os. Voor Grainge werd tevens door de aandeelhouders akkoord gegaan met een supplement met betrekking tot de beloning van de topman, die anders niet zou voldoen aan het remuneratiebeleid van het muziekbedrijf. Er was in aanloop naar de vergadering veel te doen over de hoogte van de vergoeding die Grainge opstrijkt. Grainge krijgt van UMG een eenmalige zogeheten transitiebonus van 100 miljoen dollar, waarvan de helft wordt uitgekeerd als bepaalde doelstellingen zijn gehaald. Het basissalaris van de CEO wordt verlaagd van 17,5 miljoen dollar naar 5,0 miljoen dollar, maar met een variabele beloning. Verder werd Haim Saban herbenoemd als niet-uitvoerend bestuurder. De jaarrekening 2022 werd vastgesteld en er was groen licht voor het dividendvoorstel van 0,51 euro per aandeel. Dit betekent dat aandeelhouders nog een slotdividend tegemoet kunnen zien van 0,27 euro per aandeel. Het aandeel noteert op 15 mei ex-dividend. Ook meldde UMG dat er een positief advies was voor het bezoldigingsbeleid voor 2022. Bron: ABM Financial News

