Winst CTP omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het eerste kwartaal de huurinkomsten en de winst verder zien stijgen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering in Amsterdam. In het eerste kwartaal kwam de aangepaste EPRA uit op 78,3 miljoen euro, 32,1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel was dit 0,18 euro tegen 0,14 euro vorig jaar. De nettohuurinkomsten stegen over de verslagperiode met 21,9 procent naar 130,7 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was dit een stijging met 7,8 procent. De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP was op 31 maart 10,61 miljard euro tegen 10,12 miljard euro een jaar eerder op 31 maart. Volgens CEO Remon Vos blijft de vraag naar logistiek vastgoed van CTP "robuust" en is de leegstand dicht bij de historische dieptepunten. Outlook Het bedrijf gaf donderdag aan met de aangepaste EPRA winst over het eerste kwartaal van 0,18 euro per aandeel op schema te liggen om over het gehele boekjaar de doelstelling van een aangepaste EPRA winst per aandeel van 0,72 euro te realiseren. CTP wil 70 tot 80 procent van de EPRA winst uitkeren aan aandeelhouders. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.