Fastned start inschrijving op nieuwe obligaties

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned is dinsdag de inschrijving gestart op een nieuwe obligatie-uitgifte. Dit maakte het snellaadbedrijf vanochtend bekend. De opbrengsten van de obligaties, met een looptijd van 5 jaar en een rente van 5,5 procent per jaar, zullen gebruikt worden om een verdere netwerkuitbreiding en algemene bedrijfsdoeleinden te financieren. Houders van Fastned obligaties die vóór januari 2020 zijn gekocht, kunnen deze inwisselen voor de nieuwe obligaties. Bron: ABM Financial News

