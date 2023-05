Resultaten Eurocommercial Properties in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in het eerste kwartaal van 2023 de resultaten zien aantrekken. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het vastgoedbedrijf. In het afgelopen kwartaal kwamen de huurinkomsten uit op 53,3 miljoen euro tegen 49,3 miljoen euro een jaar eerder. De huurgroei van 8,7 procent had volgens Eurocommercial te maken met gunstige huurindexering. De vraag onder huurders naar panden van Eurocommercial bleef volgens het vastgoedbedrijf dan ook sterk. Hierdoor slaagde het vastgoedfonds erin om bij nieuwe contracten de huren met 7,7 procent te verhogen. Het directe resultaat steeg van 28,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2022 naar 32,6 miljoen euro afgelopen kwartaal, of 0,61 euro per aandeel. Het indirect resultaat kwam het afgelopen kwartaal uit op een verlies van 17,5 miljoen euro, na een positief resultaat van 37,8 miljoen een jaar eerder. Zo kwam het totale resultaat uit op 15,1 miljoen euro, tegen 66,6 miljoen euro vorig jaar. Per aandeel daalde de winst van 1,27 naar 0,28 euro. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,60 euro. Dat was 0,54 euro een jaar eerder. Eind maart bedroeg de leegstand 1,8 procent, net als op 31 maart vorig jaar. Outlook In maart liet Eurocommercial weten voor het boekjaar 2023 te mikken op een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro. Bron: ABM Financial News

