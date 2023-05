Infineon verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infineon Technologies heeft donderdag de outlook voor de omzet én de winst in het lopende gebroken boekjaar verhoogd, nadat de resultaten in het tweede kwartaal beter dan verwacht waren. De Duitse chipfabrikant mikt voor dit boekjaar, dat eindigt in september, op een omzet van 16,2 miljard euro, of circa 300 miljoen euro daaronder of -boven. Eerder werd nog gemikt op een omzet van 15,5 miljard euro. De segmentmarge, een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid bij Infineon, moet dit jaar rond de 27 procent uitkomen, waar eerder nog werd gemikt op 25 procent. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde in maart, kwam de winst uit op 826 miljoen euro tegen 728 miljoen euro een kwartaal eerder. Op kwartaalbasis steeg de omzet van 3,95 naar 4,12 miljard euro. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 713 miljoen euro bij een omzet van 4,03 miljard euro. Het segmentresultaat bedroeg 1,18 miljard euro tegen 1,11 miljard euro in het eerste kwartaal, met een marge van 28,6 procent. Voor het lopende derde kwartaal, mikt Infineon op een omzet van circa 4 miljard euro bij een segmentmarge van 26 procent. Bron: ABM Financial News

