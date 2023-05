Verdere autonome omzetgroei voor Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de autonome omzet op jaarbasis zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. Dit maakte het dataconcern woensdag voorbeurs bekend in een tussentijds handelsbericht. De omzet steeg in het eerste kwartaal van dit jaar op een autonome basis met 6 procent. De zogeheten terugkerende omzet, goed voor 82 procent van de groepsomzet, zag het bedrijf met 7 procent stijgen, eveneens op autonome basis. De niet-terugkerende omzet steeg autonoom met 2 procent. Tegen constante wisselkoersen was er een omzetstijging van 5 procent. Wolters Kluwer genereert een aanzienlijk deel van zijn omzet in dollars. Bij de Health-divisie steeg de omzet autonoom met 5 procent, bij Tax & Accounting met 11 procent, bij Governance, Risk & Compliance bleef de omzet vlak en bij Legal & Regulatory steeg de omzet autonoom met 7 procent. De aangepaste operationele marge daalde met 270 basispunten, onder meer door hogere personeelskosten. De aangepaste vrije kasstroom daalde met 23 procent tegen constante wisselkoersen, hoofdzakelijk door een lagere instroom van werkkapitaal, dat weer verband hield met betalingsmomenten. De verhouding tussen de nettoschuld en de EBITDA kwam op 31 maart van dit jaar uit op 1,3 bij een nettoschuld van 2,23 miljard euro. Eind december 2022 was deze schuld 2,25 miljard euro. Aandeleninkoop Wolters Kluwer kondigde woensdag aan dat onder het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro, inmiddels voor 303 miljoen euro is ingekocht. Outlook Wolters Kluwer voorziet voor 2023 een hoog enkelcijferig procentuele groei van de aangepaste winst per aandeel. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,1 tot 26,5 procent en een aangepaste vrije kasstroom van circa 1,2 miljard euro. Over 2022 was dit 1,22 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.