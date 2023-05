ABN AMRO verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft dinsdag het koersdoel voor Fugro verhoogd van 20,00 naar 24,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de bank merkten op dat de marges van Fugro in het eerste kwartaal hoger waren in alle regio's en divisies, waardoor de winst hoger uitkwam dan verwacht. "Het eerste kwartaal is voor Fugro meestal het zwakste kwartaal van het jaar. Fugro verraste dan ook positief met een sterker dan voorziene omzetgroei", aldus de analisten. "Dankzij hogere prijzen en sterkere operationele prestaties, waren de marges beter dan verwacht." Volgens ABN AMRO Oddo profiteert Fugro bij Marine van de energietransitie in Europa, de VS en Azië, terwijl er ook hernieuwde interesse is in traditionele energiebronnen. De groei bij Land wordt dan weer aangejaagd door de windactiviteiten en de toegenomen export en import van LNG in de VS en Europa. De analisten merkten op dat Fugro aan het begin van het jaar nog verraste met de verwachting dat het meer moet investeren dan verwacht, vooral om aan de hoge vraag van klanten te kunnen voldoen in de komende jaren. Fugro stelde bij publicatie van de kwartaalcijfers, dat het verwacht dat de kasstroom hoger zal uitvallen dan de investeringen, terwijl het werkkapitaal verder aantrekt. ABN AMRO Oddo verhoogde de ramingen voor de EBITDA met 5 tot 6 procent en voor de winst per aandeel met 8 tot 10 procent. Zodoende kwam de bank tot een hoger koersdoel. Het aandeel Fugro steeg dinsdag met 5,9 procent tot 13,59 euro. Bron: ABM Financial News

