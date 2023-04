Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Besi verhoogd van 60,00 naar 80,00 euro bij handhaving van het Houden advies, op basis van vertrouwen in de vooruitzichten voor 2024 en 2025. Het bedrijf werd ook optimistischer over de potentiele omzet en winst op de middellange termijn, door de toenemende belangstelling voor Hybrid Bonding, de voorsprong die Besi heeft op zijn naaste concurrenten, en de verbetering van de operationele efficiëntie. Bovendien noemde Degroof de marges verbluffend. De piekomzet in 2026 zal 1,2 miljard euro bedragen, denkt Degroof inmiddels. Analisten van Degroof denken dat een bodem nabij is in de markt voor A&P, waarna een herstel snel en plotseling kan plaatsvinden. Het aandeel staat donderdag 0,8 procent lager op 81,22 euro. Bron: ABM Financial News

