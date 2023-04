Galapagos onderzoekt nieuwe toepassing filgotinib Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos is gestart met zijn fase 3-studie naar zijn middel filgotinib voor de behandling van axiale spondyloarthritis. Dat maakte het bedrijf woensdag nabeurs bekend. De eerste patiënt werd in het programma opgenomen. De ruwe data van de studie zullen in de eerste helft van 2025 beschikbaar zijn, verwacht Galapagos. Bron: ABM Financial News

