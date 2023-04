Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel op ASMI verlaagd van 410,00 naar 390,00 euro en handhaafde het koopadvies, volgend op de kwartaalcijfers van het concern. Zowel de winst als de omzet in het eerste kwartaal was beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar werden verlaagd, vatte analist Michael Roeg de publicatie samen. De omzet overtreft onze ramingen en de door het bedrijf samengestelde consensus met respectievelijk 3 en 4 procent, de genormaliseerde bruto winst kwam 12 en 13 procent hoger uit dan verwacht en de EBITA met achtereenvolgens 21 en 26 procent, zei de analist. "De beat werd mede gedreven door klanten die hun bestellingen liever in het eerste kwartaal dan in het tweede kwartaal geleverd wilden hebben", zei Roeg. Voor het tweede kwartaal rekent ASMI op een omzet van 650 miljoen tot 690 miljoen euro, waarbij het middelpunt van deze bandbreedte 3 procent onder de schattingen van Degroof Petercam uitkomt. De bruto winstmarge bedroeg in het eerste kwartaal 51 procent, wat volgens Roeg niet houdbaar zou moeten zijn. Dientengevolge heeft Degroof Petercam zijn winstramingen en omzetramingen voor het derde- en vierde kwartaal verlaagd en ook het koersdoel neerwaarts bijgesteld. Het aandeel ASMI noteerde woensdag 8,5 procent lager op 315,45 euro. Bron: ABM Financial News

