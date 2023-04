AkzoNobel vangt volumedaling op met prijsstijgingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2023 meer omzet behaald, maar zag wel de winst onder staan. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van het verf- en chemieconcern. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Akzo op jaarbasis met 5 procent van 2,53 miljard euro naar 2,66 miljard euro. Analisten rekenden op een omzet van 2,63 miljoen euro. De prijzen stegen met 7 procent, waarmee de hogere grondstofprijzen en hogere vrachttarieven werden opgevangen, terwijl de volumes juist met 3 procent daalden. Volgens Akzo is de vraag in Europa veerkrachtig, terwijl het bedrijf een herstel ziet in China. De aangepaste EBITDA daalde van 317 miljoen naar 305 miljoen euro, en dat is beter dan de 285 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. Ook het nettoresultaat daalde, van 154 miljoen naar 94 miljoen euro. De vrije kasstroom was met 112 miljoen euro nog steeds negatief. Een jaar eerder was de kasstroom 159 miljoen euro negatief. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 mikt de onderneming, uitgaande van de huidige marktomstandigheden, onverminderd op een aangepaste EBITDA van 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro. "Kostenbesparingsprogramma’s zullen naar verwachting de aanhoudende druk van de inflatie op de operationele uitgaven voor 2023 beperken. AkzoNobel verwacht dat de dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid", zei het bedrijf al bij de jaarcijfers in februari. De consensus gaat uit van een aangepaste EBITDA in 2023 van 1,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

