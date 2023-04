Beursblik: moeilijk eerste kwartaal TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen, terwijl de EBITA licht onder druk stond. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar cijfers van het bedrijf op maandag. ING mikt op een kwartaalomzet van 445 miljoen euro, goed voor een stijging van 2 procent op jaarbasis. De EBITA zal licht zijn gedaald van 58,5 miljoen naar 55,9 miljoen euro. Dit heeft volgens de bank vooral te maken met de beperkte winstgevendheid bij Smart Manufacturing als gevolg van een tekort aan componenten, waardoor TKH apparatuur niet kan leveren aan klanten. Ook zorgen de tekorten voor extra logistieke kosten. "Deze ontwikkeling was al zichtbaar in de tweede jaarhelft van 2022 en TKH gaf zelf al aan dat de eerste jaarhelft van 2023 zwak zal zijn voor Smart Manufacturing", aldus Hollestelle. Maar TKH pakt de problemen goed aan, vindt de analist, en het orderboek is goed gevuld. "De zwakte in de eerste zes maanden zal dan ook gecompenseerd worden door de tweede jaarhelft." TKH mikt voor de Smart Manufacturing-divisie dit jaar op een vergelijkbare EBITA als in 2022. ING mikt verder op een lage enkelcijferige groei en een licht hogere EBITA in het eerste kwartaal voor respectievelijk Smart Vision en Smart Connectivity. Omdat er binnen TKH veel speelt, vindt Hollestelle het moeilijk om de onderliggende prestaties op waarde te schatten. "We zijn van mening dat TKH veel beter presteert dan momenteel zichtbaar is en dat is de voornaamste reden van de relatief lage waardering van het aandeel." ING handhaafde dan ook het koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 65,50 euro. "Als de huidige problemen worden aangepakt en TKH de capaciteitsuitbreidingen heeft afgerond, dan kan de winst in de tweede jaarhelft flink positief verrassen. Maar het eerste kwartaal blijft uitdagend", concludeerde Hollestelle. Het aandeel TKH koerste vrijdagochtend 0,5 procent lager op 44,68 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.