Video: tegenvallende orderinstroom ASML geen probleem

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende onderinstroom van ASML is geen probleem. Dit zegt analist Jos Versteeg van Insinger Gilissen woensdag voor de camera tegen ABM Financial News. "Met een orderboek dat twee keer de omvang is van de verwachte omzet voor dit jaar, is dat geen enkel probleem. De vraag overtreft nog altijd ruim het aanbod", merkt de analist op. De orderinstroom bedroeg 3,75 miljard euro, waarvan 1,6 miljard euro voor EUV. Er was gemiddeld door analisten gerekend op 5,5 miljard euro. In het vierde kwartaal was de orderinstroom nog 6,3 miljard euro en in het derde kwartaal kwam er voor 8,9 miljard euro aan orders binnen in Veldhoven. De overige kwartaalcijfers van ASML waren vanochtend beter dan verwacht, "maar dat zegt weinig", aldus Versteeg, die zijn Aanbevolen advies voor het aandeel handhaaft. Klik hier voor: tegenvallende orderinstroom ASML geen probleem Bron: ABM Financial News

