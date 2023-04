'Tesla verlaagt weer prijzen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft opnieuw de prijzen verlaagd in de Verenigde Staten. Dit meldt persbureau Reuters woensdag op basis van de prijzen die de fabrikant op de eigen website communiceert. Voor het Model Y 'long range' werd de prijs met 3.000 dollar verlaagd en voor Model 3 'rear-wheel drive' ging de prijs met 2.000 dollar omlaag naar 39.990 dollar. Het is de zesde prijsverlaging dit jaar, aldus Reuters, en voor de basisversie van Model 3 is de prijs dit jaar al met 11 procent verlaagd en voor het basismodel van de Y met 20 procent. Ook elders in de wereld verlaagde Tesla de prijzen al. Tesla heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk de winst onder druk zien staan door die prijsverlagingen, maar er werden vermoedelijk een recordaantal auto's afgeleverd, zo verwachten analisten in aanloop naar cijfers van de elektrische autobouwer vanavond. Analisten geraadpleegd door FactSet houden rekening met een winst per aandeel van 0,86 dollar op een omzet van 23,7 miljard dollar. Een jaar eerder boekte Tesla een winst per aandeel van 1,07 dollar bij een omzet van 18,8 miljard dollar. "De focus ligt [vanavond] op de margeontwikkeling na de prijsverlagingen", aldus analist Dan Ives van Wedbush. Wall Street mikt op marges van circa 21 procent, tegen 27 procent in het vierde kwartaal en de meer dan 30 procent een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

