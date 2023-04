Barclays verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,65 naar 4,00 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Analisten van de Britse bank verhoogden hun taxaties voor de EBITDA dit jaar en volgend jaar met respectievelijk 0,6 en 2 procent, op basis van prijsverhogingen die KPN doorvoert en een gunstiger prijsklimaat die de toekomstige groei moet aanjagen. Barclays mikt voor 2024 nu op een omzetgroei van 1,7 procent op jaarbasis, waarbij de EBITDA met 3,8 procent zal stijgen. De bank verwacht dat de tegenwind op het vlak van de kosten wat zal gaan liggen. Voor 2023 liggen de verwachtingen van Barclays in lijn met de outlook van het telecombedrijf zelf. Het aandeel KPN sloot maandag op 3,24 euro. Bron: ABM Financial News

