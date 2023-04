'Marge Adyen schiet tijdelijk onder 50 procent' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Grotere investeringen door Adyen in groeikansen voor de lange termijn, zullen de aangepaste EBITDA-marge van de betaalspecialist aanzienlijk laten dalen om over enkele jaren weer te herstellen. Dat stelde Kepler Cheuvreux maandag in een rapport. De analist Sébastien Sztabowicz voorziet in 2023 een daling van de marge met 680 basispunten tot 48 procent, gevolgd door een geleidelijk herstel tot 54 procent in 2025. Op de langere termijn zal die marge zelfs fors verder stijgen tot 65 procent, voorziet de analist. Hij benadrukt dat Adyen snel blijft groeien, ondanks de uitdagende economische omstandigheden, en daarmee heeft het bedrijf één van de meest veelbelovende groeiprofielen in de Europese techsector. Het koopadvies met een koersdoel van 1.700 euro blijft dan ook staan. Adyen noteerde maandag vrijwel onveranderd op 1.447 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.