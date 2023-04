'Opluchting over resultaten B&S Group' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De jaaromzet en de EBITDA van B&S Group in 2022 vielen niet tegen, afgezien van een eenmalige voorziening. Dit stelde ING maandag, dat een opgeluchte marktreactie voorziet. Het EBITDA-resultaat was 14 procent lager dan verwacht door een voorziening in de Food-divisie, maar afgezien daarvan iets beter dan voorzien. De schuldpositie was beduidend lager dan verwacht, maar het dividendvoorstel van 0,12 euro per aandeel is ook lager dan de 0,18 euro waar ING op rekende. Vooruitblikkend denkt B&S het autonome groeidoel van 7,5 procent te halen, tegen 9 procent groei een jaar eerder, terwijl ING op slechts 1 procent groei rekent. Volgens analist Tijs Hollestelle heeft het nieuwe bestuur de bestuurskwesties opgelost, maar zoals het spreekwoord zegt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard, en beleggers zullen de komende kwartalen gerust moeten worden gesteld dat de zaken beter worden aangepakt, zonder onverwachte eenmalige kostenposten. Het bedrijf is volgens Hollestelle 5,76 euro per aandeel waard, wat aardig in de buurt ligt van het koersdoel van de bank van 6,00 euro. ING heeft een Houden advies op het aandeel. B&S Group stond maandag 0,5 procent hoger op 3,82 euro. Bron: ABM Financial News

