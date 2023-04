Jefferies verkiest ING boven ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft een voorkeur voor ING boven ABN AMRO in aanloop naar de eerstekwartaalcijfers, vanwege de verwachte aandeleninkopen en meevallende resultaten. Dat stelt analist Flora Bocahut in een rapport over de twee Nederlandse banken. ABN AMRO publiceert de cijfers op 10 mei en ING volgt een dag later. Jefferies heeft een koopadvies voor ING en adviseert Houden voor aandelen ABN AMRO. Voor ABN verlaagde Jefferies maandag het koersdoel van 18,00 naar 17,00 euro, terwijl dat voor ING onveranderd 16,70 euro blijft. Jefferies verwacht ten eerste dat bij ING een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2,75 miljard euro wordt aangekondigd, dat het hele jaar doorgaat, terwijl ABN AMRO vermoedelijk een pauze inlast tot de halfjaarcijfers. Ten tweede ziet Jefferies meer kans dat de resultaten van ING gaan meevallen in het eerste kwartaal en daarna. Bocahut komt 4 tot 7 procent boven de consensus uit voor de winst exclusief voorzieningen bij ING in de komende drie jaar, en juist 2 procent lager voor die van ABN AMRO. Ten derde is het aandeel ABN AMRO veel sterker gestegen sinds oktober vorig jaar dan ING, namelijk 67 procent tegen 37 procent. Jefferies rekent voor het eerste kwartaal op een nettowinst van 335 miljoen euro bij ABN AMRO, 4 procent lager dan de consensus. Voor ING is dat 1,18 miljard euro, 6 procent boven de analistenconsensus. Bocahut zit met haar verwachting voor de inkomsten gelijk aan de consensus voor beide banken en met de verwachte voorzieningen voor oninbare leningen is ze iets optimistischer dan de gemiddelde analist. Het verschil zit hem in de kosten, waar ze voor ING positiever is en voor ABN AMRO juist negatiever dan de meeste collega's. De aandacht zal bij de kwartaalcijfers vooral gericht zijn op de netto rentebaten, de kosten en de teruggave van kapitaal aan aandeelhouders. De rentebaten zijn vermoedelijk 3 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal voor beide banken, terwijl de kosten met 4 procent dalen bij ABN en met 6 procent stijgen bij ING. Bron: ABM Financial News

