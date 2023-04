Berenberg zet koopadvies op NN maar Aegon blijft favoriet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het advies voor NN Group verhoogd van Houden naar Kopen. In een sectorrapport over de Nederlandse verzekeraars Aegon, ASR Nederland en NN Group becijferde de zakenbank dat de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 17 zal leiden tot een meer gedisciplineerde allocatie van het vermogen, en daardoor tot een hoger rendement op het eigen vermogen. Over de periode 2023 tot en met 2026 zal door de boekhoudkundige aanpassing naar verwachting de groei van de winst per aandeel voor de verzekeraars jaarlijks drie procent hoger uitvallen, voorziet Berenberg. Daarnaast zijn de analisten van mening dat NN koopwaardig is geworden door de recente koersdaling van het aandeel, waarbij door de analisten vooral wordt gewezen op het hoge dividendrendement. Het koersdoel voor NN blijft staan op 55,80 euro. Aegon blijft de favoriet van Berenberg met een koopadvies en een koersdoel van 6,60 euro, ofwel een rendement van circa 60 procent, gevolgd door ASR Nederland, met een koopadvies en een koersdoel van 52,20 euro. Berenberg voorziet dat de door Aegon geplande aandeleninkoop ter waarde van 1,5 miljard euro, na afronding van de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan ASR, op korte termijn een krachtige impuls zal zijn voor de aandelenkoers. Voor ASR zal daarnaast de overname volgens Berenberg op termijn leiden tot een verdubbeling van de operationele kapitaalgeneratie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.