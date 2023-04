Beursblik: uitdagend cijferseizoen Amerikaanse banken verwacht

(ABM FN) JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo trappen aanstaande vrijdag met hun kwartaalcijfers het Amerikaanse cijferseizoen af.

Het eerste kwartaal was er een vol van veranderingen voor Amerikaanse banken. Naast twee spraakmakende faillissementen, loopt een lange periode van zeer goedkoop geld ten einde, terwijl klanten op zoek gaan naar hogere [deposito]rentes. Ook is het letten op tekenen van een economische vertraging, wat onder andere tot uitdrukking komt in een daling van de waarde van commercieel vastgoed. Dit zal vermoedelijk leiden tot toenemende kredietverliezen.

Na het cijferseizoen zullen de banken hun jaarlijkse stresstests ondergaan. Onderdeel daarvan is dat de banken hun jaarlijkse kapitaalplannen, inclusief dividendverhogingen en aandeleninkoopprogramma's, ter goedkeuring bij de Federal Reserve indienen. Marktvolgers verwachten dat beide dit jaar worden ingeperkt.

"We verwachten een uitdagend winstseizoen voor banken, aangezien het beleid defensiever wordt, terwijl er liquiditeitsmaatregelen worden genomen", zei analist David Chiaverini van Wedbush.

Het effect van de recente malaise in de bankensector komt met name tot uitdrukking in de neerwaartse bijstelling van de winstramingen voor heel 2023 bij door FactSet geraadpleegde analisten.

Waar analisten eind 2022 voor JPMorgan Chase nog rekenden op een winst per aandeel van 12,92 dollar per aandeel in 2023, wordt er nu gerekend op een winst per aandeel van 12,79 dollar, een daling van 1 procent. De winstramingen voor Citigroup zijn met 10 procent neerwaarts bijgesteld tot 5,79 dollar per aandeel. Voor Wells Fargo wordt in 2023 gerekend op een winst per aandeel van 4,70 dollar, een daling van 9 procent in vergelijking met de winstraming van 5,18 dollar per aandeel eind 2022.

De analisten voorzien voor JPMorgan Chase in het eerste kwartaal een winst per aandeel van 3,41 dollar, tegen 2,63 dollar in het eerste kwartaal van 2022 en 3,57 dollar in het vierde kwartaal. De winst per aandeel in het eerste kwartaal van Citigroup wordt geraamd op 1,68 dollar, in vergelijking met 2,02 dollar een jaar eerder en 1,16 dollar in het vierde kwartaal van 2022. Voor Wells Fargo wordt de winst geraamd op 1,13 dollar per aandeel, versus 0,88 dollar in het eerste kwartaal van 2022 en 0,67 dollar in het voorgaande kwartaal.

Analisten verwachten dat JPMorgan het afgelopen kwartaal circa 2,2 miljard dollar heeft gereserveerd voor eventuele kredietverliezen, versus 2,3 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022. Voor Citigroup wordt dit bedrag geraamd op 1,9 miljard dollar, tegenover 1,8 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022. Wells Fargo heeft waarschijnlijk 1,0 miljard dollar apart gezet, tegenover 957 miljoen dollar in het voorgaande kwartaal.