Alibaba Cloud onthult nieuw AI-model

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba Cloud heeft dinsdag een nieuw AI-model onthuld. Dit maakte Alibaba Group bekend. Het gaat om een groot taalmodel, Tongyi Qianwen, dat zal worden geïntegreerd in de verschillende bedrijven van Alibaba om de gebruikerservaring in de nabije toekomst te verbeteren. Klanten en ontwikkelaars van het bedrijf krijgen toegang tot het model om op een kosteneffectieve manier aangepaste AI-functies te kunnen creëren, aldus Alibaba. Het taalmodel beheerst Chinees en Engels en zal het eerst worden gelanceerd in DingTalk. Verder kondigde Alibaba Cloud dinsdag lagere kosten aan voor belangrijke cloudproducten, waaronder de Elastic Compute Service (ECS) en Object Storage Service (OSS). Hierdoor wordt computing toegankelijker en betaalbaarder voor bedrijven die willen investeren in kansen in het nieuwe AI-tijdperk in China. Bron: ABM Financial News

