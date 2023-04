CEO ForFarmers legt functie alweer neer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Theo Spierings heeft vanwege gezondheidsredenen én privéomstandigheden zijn functie als CEO bij ForFarmers neergelegd en wordt per direct vervangen door Pieter Wolleswinkel. Dit maakte het veevoerderbedrijf maandag voorbeurs bekend. Spierings had slechts een contract voor één jaar, tot eind 2023. Vorig jaar maakte ForFarmers bekend dat topman Chris Deen vanwege gezondheidsredenen het bedrijf moest verlaten. Spierings volgde hem toen op. Daarnaast is maandag besloten Rob Kiers voor te dragen als lid van de raad van bestuur van ForFarmers, zodat deze weer uit drie leden zal gaan bestaan. Hiervoor zal op korte termijn een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven. Wolleswinkel is nu nog verantwoordelijk voor ForFarmers Nederland. Bron: ABM Financial News

