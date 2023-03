AEX wint flink terrein in eerste kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen en sloot daarmee een sterk derde kwartaal positief af. Met een slot van 756,18 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis ruim 3 procent. Vorige week vrijdag steeg de index 1,3 procent, toen naar 731,81 punten.

Op maandbasis steeg de index licht, maar op kwartaalbasis was sprake van een flinke winst van bijna 10 procent.

Beleggers maken zich nu op voor een nieuwe maand. "Op de aandelenmarkt is april een solide maand", volgens analist Salah Bouhmidi van IG. "Historisch gezien wordt april beschouwd als de beste maand op de Amerikaanse markten en zou de huidige herstelrally aan deze kant van de Atlantische Oceaan kunnen worden voortgezet."

Over enkele weken gaat het kwartaalcijferseizoen ook weer van start, merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Het cijferseizoen wordt traditioneel afgetrapt door de banken en dan wordt direct duidelijk welke gevolgen de onrust van de afgelopen periode heeft gehad op de resultaten."

Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital moeten beleggers wel voorzichtig blijven en de credit default swaps voor banken in Europa en de VS goed in de gaten houden.

"Als we de vinger niet meer aan de pols houden, kan de situatie snel weer verslechteren", waarschuwde Aslam.

De Europese Centrale Bank vreest ondertussen niet voor grote problemen in de Europese bankensector en zodra de onrust afneemt, betekent dit dat de rente verder omhoog moet. Dit zei hoofdeconoom Philip Lane van de ECB afgelopen week in een interview met Die Zeit.

Dominique Laboureix, hoofd van de Resolution Board van de Europese Bankenunie, wees afgelopen week ook op de sterke winstgevendheid bij de banken: "Op basis daarvan geloof ik echt dat er een goede veerkracht is in ons banksysteem. Dat betekent echter niet dat we niet waakzaam hoeven te zijn", herhaalde ook hij.

Inflatie koelt af maar centrale banken zijn nog niet klaar

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week specifiek aandacht voor voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland, de eurozone en de VS. In Duitsland koelde de inflatie in maart af tot 7,4 procent, van 8,7 procent een maand eerder.

Inflatiedata uit de eurozone lieten ook een daling zien, naar 6,9 procent, van 8,5 procent in februari.

Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque waarschuwde dat de centrale banken vooral kijken naar de kerninflatie en die is een stuk hardnekkiger dan de algemene inflatie, merkte hij op.

ING denkt dat er nog twee renteverhogingen van 25 basispunten in het vat zitten.

"Het gevecht tegen de inflatie is nog niet voorbij", aldus econoom Bert Colijn. De kerninflatie blijft namelijk stijgen, van 5,6 naar 5,7 procent. De vooruitzichten voor de inflatie verbeteren wel, merkte Colijn op. De belangrijkste zorg van de ECB is de looninflatie. Die zorgt er namelijk voor dat inflatie hardnekkig blijft.

De voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatie toonde vrijdag een lichte afkoeling. De kerninflatie daalde van 4,7 naar 4,6 procent. Gerekend werd op een kerninflatie van 4,7 procent, gelijk aan het cijfer voor januari, wat toen een verrassende toename bleek.

De inflatiedata zijn voor de Fed echter geen aanleiding om te sleutelen aan het rentebeleid, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Het cijfer van 4,6 procent op jaarbasis is weliswaar beter dan verwacht, maar geen game changer", aldus Marey. "Het percentage past bij het beleid dat nu verwacht wordt verder uitgevoerd te worden met een verhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering", aldus Marey.

De renteverwachtingen zijn inmiddels een stuk afgekoeld, als gevolg van de bankencrisis die eerder deze maand ontstond. Maar ook deze zorgen zijn inmiddels weer afgenomen, na omvangrijke reddingsplannen voor Silicon Valley Bank, First Republic Bank en Credit Suisse.

Economen van BNP Paribas schatten de eindrente voor de Fed nu in op 5,25 procent, tegen eerder 5,75 procent en wijzen daarbij op de "verkrapping van de financiële voorwaarden in de VS, en waarschijnlijk een verdere aanscherping van de kredietvoorwaarden en vermindering van de kredietverlening." De Franse bank verwacht ook een renteverhoging met 25 basispunten in mei.

De obligatierentes zijn afgelopen week wel opgelopen maar staan op maand- en kwartaalbasis flink lager. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,535 procent en de Duitse variant op 2,327 procent.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0871 en werd daarmee op weekbasis rond een procent duurder. WTI-olie kon profiteren van de zwakkere dollar en werd op weekbasis ruim 8 procent duurder en kostte vrijdag zo'n 75 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was afgelopen week Philips met een koerswinst van bijna 14 procent. Het concern stuurt aan op een vlotte schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD afgelopen week naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs.

De halfgeleideraandelen op het Damrak deden het goed, na positief nieuws van sectorgenoten Micron, Intel en Infineon. ASML en ASMI stegen zo'n 4,5 en liefst 11,5 procent. Morgan Stanley haalde ASMI van de verkooplijst. Besi kreeg afgelopen week een koersdoelverhoging van Berenberg naar 80 euro en won op weekbasis 5,5 procent.

AkzoNobel steeg afgelopen week bijna 8,5 procent. De tegenwind bij Akzo viel afgelopen kwartaal wellicht mee, schreef JPMorgan in een rapport.

De grootste daler was Randstad, dat ruim 3 procent verloor.

In de AMX ging AMG op weekbasis 12,5 procent hoger na een beleggersdag. AMG heeft daarbij zijn lithiumstrategie verduidelijkt in een "bemoedigende" presentatie tijdens de beleggersdag, oordeelde Berenberg in een rapport. Berenberg verwacht dat AMG zijn guidance voor de komende vijf jaar zal updaten. En volgens de analisten is het groeitraject van AMG nog niet ingeprijsd door de markten. Het bedrijf kon afgelopen week ook profiteren van overnamenieuws in de sector.

Koploper OCI ging afgelopen week dik 19 procent omhoog. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat OCI zijn strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van activiteiten. Ubben, aandeelhouder via zijn beleggingsvehikel Inclusive Capital Partners, denkt dat de kunstmest- en chemieproducent met een beursnotering in Amsterdam zijn marktwaarde van 5,5 miljard euro bijna zou kunnen verdubbelen.

Air France-KLM steeg afgelopen week ruim 10 procent. Deutsche Bank verhoogde het advies voor de luchtvaartmaatschappij van Houden naar Kopen met een koersdoel van 2,30 euro. Inpost won daarnaast 1,8 procent na het overleggen van cijfers. Volgens Jefferies was de EBITDA in 2022 conform verwachting. De winstgevendheid zal bovendien dit jaar verbeteren, verwacht de bank.

JDE Peet’s leverde afgelopen week juist 4 procent in. Grootaandeelhouder Mondelez International verkocht 7,7 miljoen aandelen JDE Peet's voor 26,10 euro per stuk, aldus Reuters.

In de AScX won Vivoryon afgelopen week 11 procent. De VIVIAD Fase 2b-studie in Europa ligt volgens Vivoryon op schema om in het eerste kwartaal van 2024 de laatste data te presenteren.

Pharming ging op weekbasis 23 procent omhoog. De biotechonderneming ontving vorige week vrijdag goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor leniolisib voor de behandeling van APDS. Analisten reageerden positief.

Ebusco verloor op weekbasis rond 2,5 procent na het openen van de boeken. Ondanks een forse omzetstijging in 2022, werden de verwachtingen van de bussenbouwer teruggeschroefd. Ebusco verwacht binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een marge van 35 procent. Analisten noemden de cijfers zwak, maar de nieuwe doelen realistischer. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel met 10 euro tot 16,00 euro. Aan het begin van de week kwam Ebusco nog met positief nieuws over een opdracht van Zero Emission Services voor de levering van 20 mobiele energiecontainers.

Fastned steeg na cijfers meer dan 5 procent op weekbasis. De laadomzet verdrievoudigde bijna in 2022, maar de EBITDA en vrije kasstroom waren zwakker dan gedacht.

PostNL verloor ruim een procent na een kleine koersdoelverlaging van ING. Analist Marc Zwartsenburg verlaagde het koersdoel, nadat hij zijn taxaties neerwaarts bijstelde. Ook ziet de analist de nodige onzekerheid met betrekking tot de haalbaarheid van de outlook dit jaar.

Het lokaal genoteerde Onward Medical verloor een procent op weekbasis na de publicatie van cijfers.