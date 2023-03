Valuta: ABN AMRO verwacht druk op Noorse kroon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse kroon zal vermoedelijk onder druk komen te staan, net als de Zwitserse frank. Dit blijkt uit een rapport van ABN AMRO, waarin de bank terugblikt op de rentebesluiten in Noorwegen en Zwitserland van vorige week. Op 23 maart verkrapte de Norges Bank het monetaire beleid door de depositorente met 25 basispunten te verhogen tot 3 procent. Het comité oordeelde dat een hogere beleidsrente nodig is om de inflatie te beteugelen. De inflatie ligt duidelijk boven het gestelde doel. ABN AMRO verwacht dat de Noorse kroon onder druk zal blijven, zolang andere centrale banken dit jaar agressiever verhogen dan de Norges Bank. "Wij verwachten dat de kroon daarna zal herstellen, omdat wij het onwaarschijnlijk achten dat de Norges Bank dit jaar zal beginnen met renteverlagingen, in tegenstelling tot wat wij voor de ECB en de Fed in petto hebben. De Norges Bank is traag in het verhogen van de rente, maar zal waarschijnlijk langer doorgaan. Wij hebben onze prognoses aangepast aan deze dynamiek en aan de recente wijzigingen in onze visies van de ECB en de Fed", aldus Boele. Voor eind van dit jaar gaat de bank nu uit van een koers van 11,00 Noorse kroon voor een euro, voor eind 2024 van 10,00 kroon. Die ramingen lagen eerder op respectievelijk 10,00 en 9,20 kroon. Vorige week, op 23 maart, verhoogde de Zwitserse Nationale Bank de beleidsrente met 50 basispunten tot 1,5 procent om de toegenomen inflatiedruk tegen te gaan. De consumentenprijsinflatie bedroeg in februari 3,4 procent op jaarbasis en de kerninflatie 2,4 procent. "Als gevolg van de hogere inflatie verwachten wij dat de SNB haar beleidsrente op 22 juni met 25 basispunten verhoogt, ondanks een vertragende economie en een Zwitserse PMI die onder de 50 ligt. De SNB heeft alleen een inflatiemandaat, waarbij het een inflatie van minder 2 procent als richtlijn aanhoudt. Een hogere beleidsrente zou de frank moeten ondersteunen, maar als andere centrale banken als de Fed en de ECB de komende maanden echter sneller gaan verhogen, is het waarschijnlijk dat de frank daalt ten opzichte van de dollar en de euro. Onze prognose voor de euro aan het eind van het jaar is 1,03 frank", aldus Boele vrijdag. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 11,3495 Noorse kroon en eveneens 0,1 procent hoger op 0,9966 Zwitserse frank. Bron: ABM Financial News

