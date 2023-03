'Ebitda InPost conform verwachting' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in 2022 een EBITDA geboekt die conform verwachting was, terwijl de winstgevendheid dit jaar vermoedelijk zal verbeteren. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag. De EBITDA steeg met 21 procent tot 1,96 miljard zloty, conform de analistenconsensus. InPost profiteerde van prijsverhogingen en hogere volumes, maar had ook te maken met hogere kosten in het piekseizoen. De EBIT viel met 942 miljoen zloty wel wat lager uit dan de 971 miljoen euro waar door analisten op gerekend werd, terwijl de winst met 456 miljoen zloty zelfs 24 procent lager uitviel dan de 604 miljoen zloty waar de consensus op mikte. Dit laatste heeft volgens Kerstens te maken met hogere financieringskosten. Voor 2023 mikt InPost op een groter marktaandeel en een hogere winstgevendheid, na de recente prijsverhogingen die de kluisjesspecialist doorvoerde. Eerder werd nog gemikt op een stabiele winst. Als gevolg kan de EBITDA-consensus voor dit jaar met enkele procenten omhoog, denkt Kerstens. Jefferies heeft een koopadvies op InPost met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel sloot donderdag op 7,95 euro. Bron: ABM Financial News

