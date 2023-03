Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 74,37 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. De olieprijzen konden profiteren van de 'risk-on' houding op de bredere financiële markten, volgens Stephen Innes van SPI Asset Management. Daarbij werden de prijzen ondersteund door een zwakkere dollar. Woensdag sloten de oliemarkten nog lager, ondanks een behoorlijke daling van de Amerikaanse olievoorraden. Dat onderstreept de voorzichtigheid van beleggers, gezien de recente bankturbulentie en de aanhoudende recessiezorgen, volgens analisten van Sevens Report. Technisch is het neergaande trendkanaal, ingezet in maart 2022, nog steeds intact, zei Hans van Cleef van Energy Research & Strategy van Publieke Zaken donderdag tegen ABM Financial News. "De recessie-angsten zijn nog steeds groot", volgens de analist. En het herstel van de Chinese economie gaat minder voorspoedig dan gehoopt, terwijl de Russische olie ondanks alle sancties zijn weg nog prima vindt richting de markt. Maar zoals het Internationaal Energieagentschap aangeeft, zal de vraag naar olie in de tweede jaarhelft verder zal gaan stijgen. En tegelijk blijven de investeringen achter. "Dat zorgt ervoor dat de vraag-aanbod-balans kantelt. Ofwel de vraag groeit sneller dan het aanbod." Dat zal de olieprijs goed doen, al is het onzeker of dit voldoende is om uit het neergaande trendkanaal te breken, aldus Van Cleef. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.