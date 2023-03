Mondelez verkoopt miljoenen aandelen JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mondelez International Holding Netherlands heeft 7,7 miljoen aandelen JDE Peet's verkocht. Dit meldde persbureau Reuters donderdag. De aandelen werden verkocht voor 26,10 euro per stuk. JDE Peet's sloot woensdag op 27,50 euro en daalde donderdag 4,0 procent naar 26,66 euro. Het koffie- en theebedrijf, waarvan Douwe Egberts sinds 2013 onderdeel van is, ging in mei 2020 naar de beurs in Amsterdam voor 31,50 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

