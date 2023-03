Fastned ziet laadomzet bijna verdrievoudigen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in 2022 de laadomzet bijna zien verdrievoudigen. Dit maakte het snellaadbedrijf donderdagochtend bekend. In het afgelopen jaar nam de laadomzet met 191 procent toe tot 36,0 miljoen euro. Fastned zegt vooruitgang te hebben geboekt met de doelstelling om 1.000 stations operationeel te hebben in 2030. In het afgelopen jaar werden er 59 nieuwe station gebouwd, wat het totaal op 244 stations bracht, goed voor een groei van 30 procent. Er werden bovendien 50 nieuwe locaties toegevoegd aan de pijplijn, die nu uit 376 locaties bestaat. In 2022 is de benuttingsgraad van het netwerk gestegen van 10,4 naar 13,2 procent. De operationele EBITDA steeg met 244 procent tot 8,1 miljoen euro, dankzij de hogere omzet. Onder de streep restte een verlies van 22,2 miljoen euro tegen 24,6 miljoen euro een jaar eerder. Het snellaadbedrijf haalde afgelopen jaar 112 miljoen euro aan financiering op om de groei te versnellen en 9,6 miljoen euro uit eerdere obligatie-emissies werd verlengd. De kaspositie bedroeg daarmee aan het einde van 2022 149,5 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

