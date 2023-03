Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 4.013,10 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 32.623,87 punten en de Nasdaq noteerde 1,3 procent hoger op 11.869,64 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten stegen woensdag, terwijl beleggers steeds meer ontspannen werden over de gezondheid van de banksector en hun aandacht verleggen naar het pad voor de rentetarieven. "Tijdens deze periode van financiële stress hebben de markten meer renteverlagingen ingeprijsd", zei strateeg Agnès Belaisch van Barings Investment Institute. "Ik verwacht nog steeds dat de Federal Reserve de rente zal moeten verhogen, daar is niets in veranderd. Maar de markten zijn niet helemaal overtuigd", aldus Belisch. De CBOE volatiliteitsindex is gezakt tot onder het langetermijngemiddelde van 20, een teken dat traders veel kalmer zijn dan de laatste tijd. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 2,9 procent. De marktindex steeg van 221,0 naar 227,3. De aanstaande woningverkopen zijn in februari op maandbasis met 0,8 procent gestegen. Op jaarbasis daalden de verkopen met 21,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0837. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0844 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0843 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,1 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald. Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers van het vierde kwartaal. Bedrijfsnieuws Bankaandelen lijken verder te herstellen. First Republic Bank steeg 3,7 procent, PacWest Bancorp won 2,9 procent en Bank of America noteerde 1,7 procent hoger. Micron Technology heeft zijn grootste kwartaalverlies ooit gerapporteerd na een afschrijving van voorraden, maar hintte erop dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt. Het aandeel steeg 6,9 procent. Lululemon won 12,4 procent, nadat de specialist in yogakleding meevallende kwartaalcijfers liet zien en de outlook voor dit jaar verhoogde. De Zwitserse bank UBS steeg 4,2 procent op het nieuws dat oudgediende Sergio Ermotti, een Zwitser, terugkeert om de noodfusie met Credit Suisse in goede banen te leiden. De Nederlandse topman Ralph Hamers ruimt het veld. Zijn doel om van UBS een wendbare internetbank te maken, zoals hij eerder met ING deed, is na de fusie niet meer relevant. Bron: ABM Financial News

