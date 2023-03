Groene opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst woensdag af op een hogere start. Beleggers lijken steeds minder ongerust over een uitdijende bankencrisis en ook minder gestresst over een verder oplopende rente. Een half uur voor de openingsbel stijgen de futures op de S&P 500 index met 0,6 procent en die voor de Nasdaq met 0,8 procent. "Het sentiment bij beleggers verbetert nu de koersen van bankaandelen wijzen op afnemende ongerustheid", aldus Swissquote Bank, die erop wijst dat de S&P500 weer boven zijn 200-daags gemiddelde staat, mede omdat het omvallen van de Silicon Valley Bank leidde tot lagere rendementen op obligaties en daardoor hogere aandelenkoersen. Toch denkt Swissquote dat de S&P500 niet zo makkelijk boven de weerstand op 4.000 tot 4.200 punten zal stijgen. Dan moeten de komende kwartaalcijfers wel erg meevallen. Als de bankenstress verder wegebt, kunnen de renteverwachtingen weer oplopen en kunnen ook de koerswinsten weer snel verdampen, waarschuwt de commentator. "Maar misschien zal dat niet vandaag zijn!" aldus Swissquote. Vanmiddag staan de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden op de rol, maar beleggers kijken vooral uit naar vrijdagmiddag, als het PCE-inflatiecijfer op het menu staat. Dat cijfer geldt als een belangrijke richtlijn voor het monetaire beleid de Amerikaanse Federal Reserve. De euro/dollar handelt op 1,0853 en de Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 3,604 procent. De olieprijs stijgt met nog eens ruim een procent. Bedrijfsnieuws Bankaandelen lijken verder te herstellen. First Republic Bank, PacWest Bancorp en Bank of America staat hoger in de handel voorbeurs. Micron Technology heeft zijn grootste kwartaalverlies ooit gerapporteerd na een afschrijving van voorraden, maar hintte erop dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt. Het aandeel lijkt 2,5 procent hoger van start te gaan. In Europa staat de halfgeleidersector er ook goed bij. Dit is ook te danken aan een outlookverhoging van Infineon, dat 6 procent stijgt. Lululemon lijkt ruim 16 procent hoger van start te gaan, nadat de specialist in yogakleding meevallende kwartaalcijfers liet zien en de outlook voor dit jaar verhoogde. De Zwitserse bank UBS steeg 3 procent op het nieuws dat oudgediende Sergio Ermotti, een Zwitser, terugkeert om de noodfusie met Credit Suisse in goede banen te leiden. De Nederlandse topman Ralph Hamers ruimt het veld. Zijn doel om van UBS een wendbare internetbank te maken, zoals hij eerder met ING deed, is na de fusie niet meer relevant. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.971,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.394,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.716,08 punten. Bron: ABM Financial News

