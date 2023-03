AEX hoger geopend, koers OCI schiet met 9% omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,9 procent hoger op 740,54 punten. Onder de hoofdfondsen won Besi 3,3 procent en ASMI 3,1 procent. DSM was de enige daler, maar met een klein verlies. In de AMX schoot OCI 9,1 procent omhoog. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat OCI zijn strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van activiteiten. Ubben, aandeelhouder via zijn beleggingsvehikel Inclusive Capital Partners, denkt dat de kunstmest- en chemieproducent met een beursnotering in Amsterdam zijn marktwaarde van 5,5 miljard euro bijna zou kunnen verdubbelen. InPost verloor 2,3 procent. Onder de kleinere aandelen won Pharming 2,6 procent en Fastned 1,8 procent. RBC zette een koopadvies op Pharming met een koersdoel van 1,80 euro. Ebusco verloor 8,1 procent. Ebusco verwacht binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een marge van 35 procent. Bron: ABM Financial News

