Barclays verlaagt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 100,00 naar 94,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Het koersdoel werd verlaagd in aanloop naar de kwartaalcijfers van de brouwer op 19 april. Analisten van Barclays verwachten dat Heineken nog altijd last heeft gehad van zwakte in met name Afrika en in mindere mate ook in Azië. In Indonesië bleef de verkoop robuust, denkt Barclays. In Europa blijft Heineken goed presteren, verwacht Barclays, geholpen door prijszettingskracht, terwijl de brouwer ook profiteert van een aanhoudend sterke onderliggende vraag in Latijns-Amerika. Barclays voorziet voor het eerste kwartaal een autonome omzetgroei van 15 procent. Daarvan is 1,3 procent te danken aan hogere volumes en 13,5 procent aan de prijsmix. Het aandeel Heineken sloot maandag op 97,60 euro. Bron: ABM Financial News

