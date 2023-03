Ebusco ontvangt opdracht voor 20 energiecontainers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een opdracht ontvangen van Zero Emission Services voor de levering van 20 mobiele energiecontainers. Dit maakte de bussenbouwer uit Deurne dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De eerste negen containers, bedoeld voor de opslag van energie, zullen tegen het einde van dit jaar worden geleverd, terwijl de resterende 11 uiterlijk in 2024 worden verscheept. Afhankelijk van de uitrol door Zero Emission Services, kan de levering van de 11 containers ook eerder plaatsvinden, aldus Ebusco. Er werden geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

