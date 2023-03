Video: hoge marge en geen concurrentie voor nieuw medicijn Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vorige week door de Amerikaanse FDA goedgekeurde Joenja, de naam waaronder leniolisib in de Verenigde Staten op de markt zal worden gebracht, heeft meer potentie dan Ruconest en zorgt voor een heuse transformatie van Pharming. Dit zei CEO Sijmen de Vries van Pharming voor de camera van ABM Financial News. "We worden echt op dit moment een bedrijf met een serieuze footprint", zei De Vries. Pharming kreeg vrijdag goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor leniolisib voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Er is geen concurrentie voor Pharming voor de behandeling van deze zeldzame ziekte. Momenteel schat het biotechbedrijf dat er ruim 1.500 patiënten wereldwijd zijn, waarvan Pharming er inmiddels ongeveer 500 heeft geïdentificeerd. De kosten voor de behandeling zijn 750 dollar per pil, of 45.000 dollar per fles. Dat brengt de prijs voor een jaar behandeling van een patiënt op 547.000 dollar. Wat de prijs in Europa wordt, is nog niet bepaald, maar Pharming schat dit op 60 of 70 procent van de Amerikaanse prijs. De vergunningaanvraag voor leniolisib bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wordt momenteel beoordeeld. Pharming verwacht dat het CHMP zijn advies in de tweede helft van 2023 zal uitbrengen. Analisten van Van Lanschot Kempen achten de kans heel groot dat ook hier groen licht wordt gegeven. Bovendien hebben producten voor dergelijke zeldzame ziekten een vrij hoge brutomarge, aldus De Vries. Klik hier voor: hoge marge en geen concurrentie voor nieuwe medicijn Pharming Bron: ABM Financial News

