Cryptobeurs Binance aangeklaagd in VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) The Commodity Futures Trading Commission heeft cryptobeurs Binance en diens oprichter Changpeng Zhao aangeklaagd. Dit maakte de Amerikaanse toezichthouder maandag bekend. Volgens de toezichthouder zijn er meerdere wetten overtreden en waren het bedrijf en Zhao daar ook al jarenlang van op de hoogte. Winst maken was echter belangrijker dan de regels volgen, hetgeen ook zou blijken uit onder meer emails van het bedrijf die in handen zijn van de toezichthouder. Ook oud-compliance directeur Samuel Lim is aangeklaagd. Volgens The Commodity Futures Trading Commission moet het aanpakken van Binance een waarschuwing voor iedereen in de cryptowereld zijn. Bron: ABM Financial News

