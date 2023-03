Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft maandag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 120,00 naar 122,00 euro en handhaafde het koopadvies in aanloop naar de kwartaalupdate van de brouwer op 19 april. De analisten van de Amerikaanse bank verwachten een daling van de biervolumes met 1,8 procent, met name door zwakte in Azië en Afrika, maar een sterke omzetgroei van 10,2 procent dankzij een gunstige prijsmix. Bank of America rekent erop dat Heineken de outlook voor 2023 zal herhalen. De bierbrouwer rekent op een autonome groei van de EBIT met 5 tot 10 procent. Ondanks de volumetegenwind in Vietnam en Nigeria, denkt de bank dat die outlook voldoende gedekt wordt door prijsverhogingen en kostenbesparingen. Heineken is het favoriete bieraandeel van Bank of America. Het aandeel Heineken noteerde maandag 0,3 procent hoger op 98,02 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.