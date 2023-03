Futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen maandag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,5 procent in het groen en de Nasadaq opent vermoedelijk 0,3 procent hoger. "Nu we aan een nieuwe week beginnen, lijdt het geen twijfel dat beleggers en markten in het algemeen veel bezorgder zijn over de gezondheid van banken dan een paar weken geleden, met de grote vraag wat er nu gaat gebeuren, gezien het feit dat het vermogen van centrale banken om deze keer te hulp te schieten wordt beperkt door de aanhoudend hoge inflatie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen macro-publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0764. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0765 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0759 op de borden. Olie werd maandag tot 0,8 procent duurder. Bedrijfsnieuws First Citizens Bancshares noteerde voorbeurs 21,5 procent hoger, nadat een akkoord werd gesloten voor de overname van grote delen van de Silicon Valley Bank. First Citizens neemt deposito's en leningen over van Silicon Valley. Novartis steeg voorbeurs 7,0 procent, nadat het Zwitserse farmaceutische bedrijf positieve studieresultaten rapporteerde van een proef met Kisqali, een medicijn tegen borstkanker. BioNTech en Carnival publiceren voorbeurs kwartaalcijfers. Later deze week komen onder andere Micron Technology, Lululemon Athletica, Walgreens Boots Alliance, Paychex, EVgo en BlackBerry nog met cijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,6 procent hoger op 3.970,99 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 32.237,53 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 11.823,96 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.