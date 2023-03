AEX start handelsweek naar verwachting in het groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een hogere opening, na een groen slot op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim 1,0 procent. Afgelopen week koerste de AEX ook al hoger, maar de hoofdindex leverde richting het weekend wel terrein in door de aanhoudende zorgen over een bankencrisis. Op weekbasis won de AEX nog altijd 1,3 procent. De voorafgaande handelsweek daalde de index juist nog zo'n 3 procent. De rust op de markten keerde afgelopen week aanvankelijk terug, nadat bekend werd dat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse overneemt voor circa 3 miljard Zwitserse frank, terwijl de Fed en vijf andere grote centrale banken aankondigden stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende Amerikaanse dollars beschikbaar blijven in het mondiale financiële systeem. "De oorzaak van de in problemen geraakte banken is van een heel andere orde dan die tijdens de financiële crisis", volgens investment manager Simon Wiersma van ING. "En met de huidige waarderingen dienen zich ook weer kansen aan in een geplaagde sector." Toch waren beleggers niet overtuigd en bankaandelen bleven onder druk staan. Vrijdag kelderde het aandeel van Deutsche Bank, terwijl de credit default swaps, de verzekering op obligaties van de Duitse bank, flink stegen. Berlijn benadrukte vrijdag dat Deutsche Bank niet in gevaar is en dat de bank zeer winstgevend is. Dit weekend meldde zakenzender CNBC op basis van bronnen dat de mate waarin geld wordt opgenomen bij kleine Amerikaanse banken de afgelopen dagen grotendeels tot stilstand is gekomen. Het opnemen van liquiditeiten zorgde voor de ondergang van Silicon Valley Bank, doordat de bank investeringen in vastrentende waarden met verlies moest verkopen. Wall Street wist vrijdagavond de openingsverliezen weg te werken en de hoofdindices sloten uiteindelijk met bescheiden winsten. Het beeld op de Aziatische aandelenmarkten is daarnaast vanochtend verdeeld, maar de koersuitslagen blijven beperkt. De Chinese beurzen verliezen ruim een half procent, terwijl Sydney en Tokio krap een half procent winnen. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vrij vlak. Vandaag start de macro-economische week met de Duitse Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen. De nadruk ligt evenwel op donderdag en vrijdag met inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de gehele eurozone. In de VS staat de PCE-inflatie vrijdagmiddag op de agenda, een cijfer dat de Amerikaanse Federal Reserve nauwlettend volgt. Bedrijfsnieuws Pharming Group ontving vrijdag goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor leniolisib voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Dit maakte het biotechbedrijf vrijdagavond bekend. Op Wall Street koerste het aandeel vrijdag bijna 33 procent hoger. SnowWorld boekte het afgelopen gebroken boekjaar een EBITDA van 4,8 miljoen euro, in vergelijking met een negatieve EBITDA van 7,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 1,5 miljoen euro, tegenover een verlies van 12,1 miljoen euro een jaar eerder. De omzet verbeterde van 13,9 miljoen naar 40,9 miljoen euro. DGB vond in KPMG een controlerend accountant voor DGB Green Earth Limited, dat alle projecten en activiteiten voor het bedrijf beheert. KPMG zal de geconsolideerde jaarrekening voor het voorgaande boekjaar en de daaropvolgende boekjaren controleren en erover rapporteren. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg vrijdag 0,6 procent tot 3.971,01 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 32.237,53 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 11.823,96 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.