Beursblik: ING haalt AkzoNobel van kooplijst

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het advies voor AkzoNobel verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 75,00 naar 73,50 euro ging. Analist Stijn Demeester is van mening dat een belegging in Akzo te afhankelijk is van de ontwikkeling in de grondstofprijzen. Ook is het de vraag of Akzo de prijzen op peil kan houden in een deflatoire cyclus. Bovendien zijn er volgens de analist risico's in de vorm van een teruglopend consumentenvertrouwen, het afbouwen van voorraden en grillige grondstofmarkten. Het koersdoel ging naar 73,50 euro, hetgeen een korting van 15 procent betekent ten opzichte van de waardering van sectorgenoot PPG, maar in mijn met de historische waardering van Akzo. Het aandeel AkzoNobel daalde donderdagochtend met 1,3 procent tot 67,82 euro. Bron: ABM Financial News

