Kabinet gaat spionagegevoelige apps voor rijksambtenaren verbieden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet gaat ambtenaren van de rijksoverheid binnenkort verbieden om apps uit landen "met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen" te installeren en gebruiken. Dit schreef staatssecretaris Van Huffelen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit van het kabinet volgt het advies van de AIVD. "De Rijksoverheid moet veilig zijn werk kunnen doen, ook via zijn mobiele apparaten", aldus Van Huffelen. Vanaf nu wordt het gebruik van dit spionagegevoelige apps als TikTok ontraden. Op korte termijn wil de rijksoverheid mobiele apparaten die in dienst zijnde ambtenaren krijgen zo inrichten dat er alleen vooraf toegestane apps, software en/of functionaliteiten kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Dit zijn dan zogeheten 'managed apparaten’, waarop spionagegevoelige apps dan niet zijn toegestaan. "Uitzondering op de bovenstaande maatregelen geldt wanneer een dergelijke applicatie nodig is of kan zijn voor het uitoefenen van een primaire taak van een Rijksorganisatie. Hierbij kan worden gedacht aan inspectie en toezicht, opsporingsonderzoek of inlichtingen belang. Deze uitzondering zal in samenwerking met de departementen de komende periode verder worden uitgewerkt", aldus de rijksoverheid. Recent deed de Europese Commissie TikTok al in de ban en ook Britse overheidsmedewerkers mogen inmiddels geen gebruik meer maken van deze app. Bron: ABM Financial News

