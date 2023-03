Financials weer onderuit in licht lagere AEX

Zowel de FED als de ECB zijn al enige jaren de regie kwijt, noch bezitten zij de competentie om alert, tijdig en (des-)kundig te reageren op economische en financiele ontwikkelingen. Met “gratis geld” weggeven, konden zij goed “scoren”, maar nadenken over de consequenties? Tijd lost het wel op en anders kunnen wij altijd nog terugvallen op de burgers (lenders of last resort). Zij lopen steeds achter de ontwikkelingen aan en hebben geen duidelijk inzicht in de risico factoren. Eerst roepen FED en ECB dat er in de banken sector niets aan de aan hand is maar inmiddels moet de FED wel weer extra geld vrijmaken om enkele banken overeind te houden. Van de “gouden balansregel” hebben blijkbaar veel bankiers niet gehoord. De ECB heeft niet in beeld of haar Europese banken niet dezelfde mismatch “fouten” hebben gemaakt. Of het rente risico passend ingedekt hebben. Of, nu of in de toekomst, herfinanciering van overheidsschulden een probleem gaat geven tegen de hogere, stijgende rente percentages? Wie het weet mag het zeggen. Vraag mij af of zij dat in beeld hebben.

Van de regeringen en ambtenaren hoef je niets te verwachten, die missen eveneens competentie en visie.

De noodzakelijke redding van de Credit Suisse is een gekunstelde “bail out”. Echter er zijn nog meer Europese banken met dezelfde problemen: zwak management en zwak financieel (risk-) beheer.

Het heeft veel te maken met “overmoedige” bankiers die op school onvoldoende algemene en bedrijfseconomische kennis opgedaan hebben en al helemaal niet van adequaat risk management hebben gehoord.

Al met al, de geschiedenis lijkt zich weer te herhalen. Er is wel in plus, men vindt altijd wel weer een creatieve oplossing om het probleem voor enige tijd op te lossen, lees vooruit te schuiven, waardoor de beurzen na de “dip” weer kunnen stijgen. Ook dat heeft de geschiedenis geleerd. Dus… doe er je voordeel mee.