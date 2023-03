Rentebesluit Fed belangrijkste volgende week

(ABM FN) Beleggers zullen aankomende week hun aandacht richten op het rentebesluit van de Federal Reserve, nadat de Europese Centrale Bank zich niet liet afleiden door de huidige onzekerheden in de financiële sector en de rente conform verwachting verhoogde.

"Nu de ECB de rente met 50 basispunten heeft verhoogd, is de kans groot dat de Fed [woensdag] hetzelfde gaat doen", aldus chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen lijkt de markt er in toenemende mate op te rekenen dat de rentes niet verder zullen worden verhoogd.

"Dat klinkt mooi, maar het impliceert dat de financiële voorwaarden zodanig zijn, dat ze de groei laag zullen houden, wat leidt tot sterke desinflatie. Of dat de financiële onrust zal aanhouden, waardoor de ECB prijs- en financiële stabiliteit niet zal kunnen scheiden. Verdere marktvolatiliteit is dan ook niet uitgesloten", waarschuwt Van Leenders.

In de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde werd afgelopen week duidelijk dat de ECB zich voorlopig niet wil vastleggen op toekomstige renteverhogingen, hoewel die er vermoedelijk wel zullen komen. De ECB ziet momenteel geen tekenen van een liquiditeitscrisis, maar staat klaar om in te grijpen indien dit nodig is, zei Lagarde verder. "De banksector is nu sterker dan in 2008."

De markt zal benieuwd zijn wat de visie van de Fed hierover is, nadat de beurzen afgelopen week nog erg volatiel waren na de problemen rond SVB en Credit Suisse. De markt schat de kans hoog in dat de Amerikaanse centrale bank aankomende week de rentes zal verhogen met 25 basispunten.

Ook de Bank of England komt aankomende week met een rentebesluit. De markt prijst hier eveneens een renteverhoging in van 25 basispunten, maar de vraag of die verhoging er aankomende week al komt of op een later moment zorgt voor verdeeldheid onder beleggers. De kans op een verhoging komende week wordt ingeschat op 50 procent.

Verder is er aankomende week oog voor onder meer de Duitse ZEW-index op dinsdag en het Nederlandse consumentenvertrouwen op woensdag, naast de Chicago Fed-index op donderdag. Op vrijdag krijgen beleggers inzicht in de Amerikaanse en Europese samengestelde inkoopmanagersindices over maart.

Het cijferseizoen is ten einde gekomen. Aankomende week openen Avantium en Eurocommercial Properties de boeken in Amsterdam.

In België is het iets drukker met cijfers van onder meer Nyxoah, Celyad, IBA, Tessenderlo en WEB. Euronav houdt bovendien een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Euronav wil zijn samenstelling aanpassen, zodat deze de huidige aandeelhoudersstructuur van Euronav beter weerspiegelt.

De raad van commissarissen van Euronav adviseert om op de BAV te stemmen tegen de vijf bestuurders die door aandeelhouder CMB worden aangedragen, "omdat CMB geen overtuigende rechtvaardiging voor de volledige herschikking van de raad heeft bekendgemaakt en CMB die de raad controleert zou niet in overeenstemming zijn met het huidige aandeelhouderschap van CMB van 25 procent".

In de VS komen GameStop, Nike en General Mills nog met cijfers. Op woensdag zullen beleggers in Prosus benieuwd zijn naar de resultaten van Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een belang in heeft.