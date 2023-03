Valuta: Fed en andere centrale banken aan zet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De komende week staat ook voor de valutamarkten in het teken van diverse rentebesluiten. Niet alleen de Federal Reserve komt met een rentebesluit, maar ook de Bank of England en de Swiss National Bank, die afgelopen week alles uit de kast moest trekken om het noodlijdende Credit Suisse te hulp te schieten. Valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst denkt dat de Fed de rente met maximaal 25 basispunten zal verhogen, "met zelfs een kans op geen verhoging." Volgens de marktkenner gaan de "snelle en forse rentestijgingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd, gaan hoe dan ook hun impact op de economie hebben." De problemen bij Silicon Valley Bank kwamen dan wel uit onverwachte hoek, "maar ook het bedrijfsleven en de consument merken dit al of gaan dat binnenkort merken", volgens Derks. De inflatie koelt wel af maar niet snel genoeg en dus blijven de Fed-bestuurders koorddansen, "want de scheidslijn tussen inflatie en economische groei is een dunne en kan snel omslaan. De toenemende onrust en onzekerheid in de markten zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de koersen sneller bewegen", verwacht Derks. De hogere volatiliteit is voor traders een "mooi" scenario, want dit biedt kansen, aldus de beleggingsspecialist van iBanFirst. Ook voor het bedrijfsleven. "De 'windows of opportunity' gaan er zeker komen voor zowel kopers als verkopers, maar ze kunnen kort zijn dus zorg dat je je plan klaar hebt", adviseert Derks. Bron: ABM Financial News

