Beursblik: Chinese centrale bank steunt economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het besluit van de People's Bank of China om de verplicht aan te houden deposito's voor banken te verlagen, is een manier om de economie te stimuleren en om de huidige turbulentie in de wereldeconomie het hoofd te bieden. Dit bleek vrijdag uit een commentaar van ING op het besluit. De Chinese centrale bank verlaagt per 27 maart de reserveratio met 25 basispunten naar 10,75 procent. Dat levert 500 miljard yuan aan liquiditeit op. Het effect van de verlaging kan zorgen voor lagere rentestanden in de markt, waarmee de rente op obligaties omlaag kunnen. Dit is gunstig voor vastgoedontwikkelaars en lokale overheden bij hun financiering, aldus ING. Ook tegen een eventuele kapitaalvlucht van buitenlandse investeerders, bieden minder aan te houden deposito's een zekere buffer. Als het zover komt, verwacht ING dat de PBoC kapitaal injecteert. Voor de eerste helft van het jaar verwacht ING geen verdere verlaging door de PBoC. Het effect van het besluit op de koers van de yuan is volgens ING gering, hooguit een lichte daling ten opzichte van de dollar, die van korte duur zal zijn. ING houdt het koersdoel voor de dollar voor het eind van dit kwartaal op 6,90 yuan. De dollar noteerde vrijdagmiddag op 6,8846 yuan, een daling met 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.