AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Donderdag koerste de AEX index al anderhalf procent hoger naar 727,06 punten. Op Wall Street won hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond zelfs 1,8 procent, na onder meer een kapitaalinjectie voor First Republic Bank door een groep grote Amerikaanse banken.

De Europese beurzen kwamen donderdag voortvarend uit de startblokken, met stijgingen van grofweg anderhalf procent voor de hoofdindices, nadat de Zwitserse centrale bank woensdagnacht liet weten Credit Suisse 50 miljard frank te lenen. De winsten verdwenen echter als sneeuw voor de zon, nadat de koersen van Amerikaanse regionale banken, zoals die van First Republic Bank, weer sterk onder druk kwamen te staan, en de markt bovendien met de nodige voorzichtigheid wachtte op het rentebesluit van de ECB.

De ECB verhoogde gisterenmiddag de rente met 50 basispunten, hetgeen door beleggers na enige twijfel als een positief signaal werd beschouwd.

"Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten", zei marktstrateeg Altaf Kassam van State Street. "Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem verspreid vanuit de VS naar Zwitserland, terwijl de onaangename, verrassende stijgingen in de inflatiecijfers eerder dit jaar de haviken sterkte [...] 50 basispunten leek dus gepast", meende de marktkenner.

Het was volgens econoom Carsten Brzeski van ING duidelijk dat de bezorgdheid over prijsstabiliteit alle zorgen over financiële stabiliteit, althans voorlopig, overtreffen.

Op Wall Street reageerden beleggers daarnaast donderdagavond positief op het nieuws dat 11 grote Amerikaanse banken het noodlijdende First Republic Bank een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar geven. De steun "weerspiegelt het vertrouwen in First Republic en in banken van elke omvang", zeiden de banken in een gezamenlijke verklaring.

Handelen in financiële waarden blijft voorlopig voorbehouden aan beleggers met een sterke maag. Het aandeel First Republic opende donderdagmiddag 36 procent lager, om uiteindelijk de handelsdag af te sluiten met een winst van 10 procent. In de elektronische handel nabeurs gaf het aandeel evenwel alweer 17 procent prijs.

Amerikaanse beleggers kijken nu vooruit naar het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week woensdag, waarbij ook hier beleggers zich afvragen of de centrale bank zich in zijn strijd tegen inflatie zal laten afleiden door de stress in de financiële sector.

“Er is momenteel een hoge mate van onzekerheid op de effectenbeurzen. De regionale bankencrisis is enorm negatief voor de [Amerikaanse] economie en de markten. Maar de vrees die vóór de bankencrisis bestond, namelijk een overdreven agressieve en irrationele Fed, lijkt hierdoor wel een beetje naar de achtergrond te zijn verdwenen”, zei analist Jay Hatfield van Infrastructure Capital Advisors.

“Elke verkrappingscyclus van de Fed legt een zwakte in de economie bloot. Wat we nu zien is een hoge mate van onzekerheid over banktegoeden. We dringen er bij mensen op aan een beetje voorzichtig te zijn, vooral totdat we horen wat de Fed te zeggen heeft”, voegde Hatfield eraan toe.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen. Koplopers zijn de beurzen in Tokio en Hongkong met winsten tot anderhalf procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast ruim een half procent hoger op 68,77 dollar per vat. Begin vorige week, voor het uitbarsten van de bankencrisis, noteerde de future evenwel nog ruim boven de 80 dollar.



Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de definitieve inflatie in de eurozone in februari, de industriële productie in de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

FL Entertainment boekte in 2022 een aangepaste EBITDA van 670,2 miljoen euro, in vergelijking met 609,3 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 81,1 miljoen euro, tegen een verlies van 73,4 miljoen euro. De omzet steeg van 3,5 miljard euro naar ruim 4,0 miljard euro.

Op een productie van 169 kiloton, een daling van 1,2 procent op jaarbasis, boekte funderingsspecialist Sif in 2022 een bijdrage van 130,5 miljoen euro. Dat was 114,2 miljoen euro een jaar eerder. Verder boekte Sif een aangepaste EBITDA van 41,8 miljoen euro, 6,1 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst daalde wel, van 11,6 naar 7,2 miljoen euro en vanwege de uitbreidingsplannen in Rotterdam wordt er geen dividend uitgekeerd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 1,8 procent op 3.960,28 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.246,55 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.717,28 punten.